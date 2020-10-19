Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
Она их уже визуализирует со страниц социальной сети.

10
2070 Super по САМОЙ низкой цене в рублях за все время
Слив RTX 2080 по минимальнейшим ценам
RTX 3090 - смотри ЦЕНУ и в каментах ждут тебя

Основные вехи в сроках выхода новых продуктов AMD на этот год определены: процессоры Ryzen 5000 уже формально представлены и поступят в продажу в начале следующего месяца, в конце этого месяца состоится дебют игровых видеокарт Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2.

реклама

Под вопросом пока остаются сроки анонса ускорителей вычислений с архитектурой CDNA и серверных процессоров EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, но и в этом отношении оптимизма добавляет избранный главой AMD «титульный рисунок» для персональной страницы в Twitter.

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

реклама

Компанию абстрактному процессору серии Ryzen 5000 и видеокарте серии Radeon RX 6000 составляет некий процессор AMD EPYC. Можно не сомневаться, что упоминается именно модель нового поколения Milan. Специфика серверного сегмента такова, что клиенты AMD получают новые процессоры как с большим запасом по времени, если речь идёт об инженерных образцах, так и с некоторой задержкой относительно анонса, если говорить о серийных партиях в восприятии отдельных покупателей. AMD может представить процессоры Milan в этом году, но это не значит, что основные поставки будут развёрнуты ранее следующего года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd epyc amd zen 3 milan лиза су
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
10
AMD Navi 22 будет существовать в версии с 10 Гбайт памяти
5
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
41
Apple рассчитывает на хороший спрос на модель iPhone 12 mini
+
Acer готовит ультрабук на основе дискретной графики Intel Iris Xe Max
+
Вице-президент Samsung отправится во Вьетнам для встречи с премьер-министром
1

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 69

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
3
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
81
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
28
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
32
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
13
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
26
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
28
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
4
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
10

Сейчас обсуждают

Sergey Trigooba
16:36
школотронская игра
Геймпад Sony Dualshock v2 сильно подешевел - лучший геймпад на рынке потерял в цене 3000 рублей
Y0!
16:29
Ну, раз сам представитель Sony пообещал - мы должны поверить! Разговоры пользователей не будут записываться и анализироваться на ключевые слова, после чего рекламодатели не будут показывать такому пол...
Представитель Sony: Запись голоса игрока на PS5 не будет использована против него
Minesweeper
16:27
Вот я сижу на диване и пишу этот комент, а чувство такое будто с камеры моего телефона кто-то бдит
Представитель Sony: Запись голоса игрока на PS5 не будет использована против него
OgoGoLog
16:25
И этой компании принадлежит Rockstar. Ждём рекламу на тачках в GTA6 и на жопе у лошади в RDR3.
В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
Зеновий Радеонович
16:24
АНБ расскАжите.
Представитель Sony: Запись голоса игрока на PS5 не будет использована против него
Евгений Ярмак
16:23
Всм , имбицил, я в этом году купил этот телефон и что ты хочешь сказать, что я дурак?
Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
Minesweeper
16:23
Фени сколько лет?
Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
RangerXP
16:23
$70 за копию + доп.контент за $$$ + РЕКЛАМА, Б.Котик и прочие берите на вооружение!
В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
Minesweeper
16:19
Идеальный вариант для любителей(ниц) мужчин, но без того самого 😅
Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
Chipekwe
16:19
тоже вариант, цена приемлемая
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем