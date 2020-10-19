Основные вехи в сроках выхода новых продуктов AMD на этот год определены: процессоры Ryzen 5000 уже формально представлены и поступят в продажу в начале следующего месяца, в конце этого месяца состоится дебют игровых видеокарт Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2.

реклама

Под вопросом пока остаются сроки анонса ускорителей вычислений с архитектурой CDNA и серверных процессоров EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, но и в этом отношении оптимизма добавляет избранный главой AMD «титульный рисунок» для персональной страницы в Twitter.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

реклама

Компанию абстрактному процессору серии Ryzen 5000 и видеокарте серии Radeon RX 6000 составляет некий процессор AMD EPYC. Можно не сомневаться, что упоминается именно модель нового поколения Milan. Специфика серверного сегмента такова, что клиенты AMD получают новые процессоры как с большим запасом по времени, если речь идёт об инженерных образцах, так и с некоторой задержкой относительно анонса, если говорить о серийных партиях в восприятии отдельных покупателей. AMD может представить процессоры Milan в этом году, но это не значит, что основные поставки будут развёрнуты ранее следующего года.