Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
Она их уже визуализирует со страниц социальной сети.
Основные вехи в сроках выхода новых продуктов AMD на этот год определены: процессоры Ryzen 5000 уже формально представлены и поступят в продажу в начале следующего месяца, в конце этого месяца состоится дебют игровых видеокарт Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2.
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Под вопросом пока остаются сроки анонса ускорителей вычислений с архитектурой CDNA и серверных процессоров EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, но и в этом отношении оптимизма добавляет избранный главой AMD «титульный рисунок» для персональной страницы в Twitter.
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Компанию абстрактному процессору серии Ryzen 5000 и видеокарте серии Radeon RX 6000 составляет некий процессор AMD EPYC. Можно не сомневаться, что упоминается именно модель нового поколения Milan. Специфика серверного сегмента такова, что клиенты AMD получают новые процессоры как с большим запасом по времени, если речь идёт об инженерных образцах, так и с некоторой задержкой относительно анонса, если говорить о серийных партиях в восприятии отдельных покупателей. AMD может представить процессоры Milan в этом году, но это не значит, что основные поставки будут развёрнуты ранее следующего года.
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