В следующем месяце iPhone 12 mini поступит в продажу по цене от 69 990 рублей, компания Apple возлагает на компактную модель особые надежды, если верить сайту DigiTimes. Предполагается, что этот смартфон будет пользоваться хорошим спросом в азиатском регионе, а потому производители печатных плат для данной модели увеличивают объёмы выпуска, превышая первоначально запланированные Apple показатели.

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Источник изображения: Apple

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Напомним, что iPhone 12 mini будет оснащаться дисплеем типоразмера 5.4 дюйма, это будет самый доступный смартфон Apple с поддержкой сетей 5G. Возможно, на его популярность в азиатском регионе повлияет именно цена, а не компактный размер, поскольку покупатели здесь традиционно ценят более крупные экраны. Китайский рынок, например, опережает большинство стран по количеству пользователей, которым доступны сети 5G, но старшие смартфоны серии iPhone 12 в этой стране будут предлагаться по весьма высоким ценам.