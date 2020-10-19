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Вице-президент Samsung отправится во Вьетнам для встречи с премьер-министром
Для корейской компании страна очень важна в качестве производственной базы.

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На прошлой неделе стало известно о поездке вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) в Нидерланды для переговоров о расширении сотрудничества с производителем литографических сканеров ASML, а на этой неделе, как сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, наследник империи Samsung отправится во Вьетнам для встречи с премьер-министром этой страны.

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Источник изображения: Bloomberg

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Известно, что для Samsung Вьетнам является важнейшей производственной площадкой – здесь выпускается подавляющая часть смартфонов данной марки. Источники утверждают, что Samsung намеревается расширить своё присутствие во Вьетнаме, для чего попытается заручиться поддержкой местных властей. Не исключено, что теперь Samsung предложит вьетнамскому руководству посодействовать строительству нового предприятия по производству тяговых аккумуляторов для электромобилей.

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