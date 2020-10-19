NVIDIA начала снабжать видеокарты GeForce RTX 3090 FE дополнительными термопрокладками
Их, как известно, много не бывает.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии Founders Edition, как выясняется, с годами становятся только лучше. Применить к их эволюционному развитию такой каламбур позволяет откровение одного из покупателей свежего экземпляра GeForce RTX 3080 Founders Edition, который не постеснялся снять с новенькой видеокарты штатную систему охлаждения.
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Цель этой манипуляции была вполне прагматичной: владелец хотел добавить дополнительные термопрокладки по заветам ресурса Igor’s LAB, который за счёт такой нехитрой модернизации почти месяц назад добился снижения температуры памяти типа GDDR6X под нагрузкой на восемь градусов Цельсия.
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Как показало вскрытие свежего экземпляра GeForce RTX 3080 FE, теперь дополнительной термопрокладкой в «зоне риска» оснащаются все серийные видеокарты данной модификации. Подчеркнём, речь идёт именно о видеокартах серии Founders Edition, а не каких-либо других.
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