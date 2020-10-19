Процессоры AMD заняли 11 верхних позиций в рейтинге самых продаваемых на прошлой неделе
Intel смягчает ценовую политику, но это пока мало помогает на немецком рынке.
Немецкий интернет-магазин MindFactory.de публикует статистику проданных процессоров еженедельно, и только от наличия у энтузиастов времени и желания зависит частота её анализа. На страницах Reddit увлечённые профильной темой участники уже выяснили, что на прошлой неделе 11 самых популярных по версии этого магазина процессоров несли марку AMD.
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Подчеркнём, что учитывается количество проданных процессоров в натуральном выражении, а не их стоимостной эквивалент. Все модели Intel оказались за пределами первой десятки. Другое интересное наблюдение – перекос между долей Intel в количестве проданных процессоров и денежном выражении начала уменьшаться. Это говорит о том, что средняя цена реализации процессоров Intel снижается из-за ценовых реформ, предпринимаемых компанией на фоне конкуренции со стороны AMD.
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