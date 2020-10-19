Немецкий интернет-магазин MindFactory.de публикует статистику проданных процессоров еженедельно, и только от наличия у энтузиастов времени и желания зависит частота её анализа. На страницах Reddit увлечённые профильной темой участники уже выяснили, что на прошлой неделе 11 самых популярных по версии этого магазина процессоров несли марку AMD.

реклама

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

реклама

Источник изображения: Imgur

реклама

Подчеркнём, что учитывается количество проданных процессоров в натуральном выражении, а не их стоимостной эквивалент. Все модели Intel оказались за пределами первой десятки. Другое интересное наблюдение – перекос между долей Intel в количестве проданных процессоров и денежном выражении начала уменьшаться. Это говорит о том, что средняя цена реализации процессоров Intel снижается из-за ценовых реформ, предпринимаемых компанией на фоне конкуренции со стороны AMD.