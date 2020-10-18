Социальные сети в наши дни невольно выручают тех, кто занимается распространением информации о технических новинках в круглосуточном режиме, поскольку традиционные электронные средства массовой информации в выходные сбавляют темп наполнения собственных информационных лент. Один из энтузиастов со страниц Twitter публикует данные о характеристиках шестиядерного процессора AMD Cezanne, который будет сочетать архитектуру вычислительных ядер Zen 3 со встроенной графикой Vega 7.

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Источник изображения: Twitter, ExecutableFix

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Базовая частота составит 2.3 ГГц, она сможет увеличиваться до 4.2 ГГц. Графическая подсистема с семью исполнительными блоками будет работать на частоте 1.8 ГГц. Процессор при этом будет обладать уровнем TDP в пределах от 10 до 25 Вт, поскольку он ориентирован на использование в ноутбуках. Всего будет поддерживаться двенадцать потоков.

Предполагается, что процессор с такими характеристиками получит обозначение Ryzen 5 5600U. К семейству Cezanne также будет относиться и модель Ryzen 7 5800U, а вот процессоры Ryzen 5500U и Ryzen 7 5700U, по мнению источника, будут использовать архитектуру Zen 2 и относиться к серии Lucienne. Логика подобного разделения пока не ясна, возможно, это не совсем достоверная информация.

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Для сравнения, Ryzen 5 4600U тоже располагает 6 ядрами и 12 потоками, его частоты изменяются от 2.1 до 4.0 ГГц, встроенная графика предлагает 6 исполнительных блоков и частоту 1.5 ГГц. Анонс Ryzen 5 5600U намечен на 2021 год, для AMD мобильный сегмент достаточно важен, поэтому медлить с дебютом новинок компания вряд ли станет.