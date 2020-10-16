TSMC не комментирует слухи о получении лицензии на поставку чипов Huawei
Представители TSMC на квартальной отчётной конференции не смогли избежать вопроса о взаимоотношениях с Huawei, которую компания прекратила снабжать процессорами марки HiSilicon с 15 сентября этого года. На днях китайские СМИ заявили, что TSMC удалось получить право на снабжение Huawei процессорами, но только выпущенными по более зрелым и отсталым технологиям.
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На квартальной конференции руководство TSMC назвало эту информацию беспочвенной спекуляцией, отказавшись говорить о текущем статусе взаимоотношений с Huawei Technologies. На данный момент, как добавили представители TSMC, компания не снабжает Huawei какими-либо компонентами, в полном соответствии с требованиями американского законодательства. Более половины выручки TSMC генерируется американскими заказчиками, поэтому компания вынуждена подчиняться требованиям законов США. Тем более, что вся остальная продукция TSMC тоже выпускается с использованием оборудования и технологий американского происхождения.
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