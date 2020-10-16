TSMC: к следующему году смартфоны с поддержкой 5G появятся во всех странах
Руководству TSMC на квартальной отчётной конференции не удалось избежать вопросов о прогнозах по развитию рынка смартфонов, который в третьем квартале формировал 46% выручки компании. Представители TSMC сочли нужным заявить, что сохраняют прогноз по степени проникновения смартфонов с поддержкой 5G на текущий год на прежнем уровне – от 17 до 19%, а в следующем он будет заметно выше.
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По словам финансового директора TSMC Уэнделла Хуана (Wendell Huang), смартфоны с поддержкой сетей 5G в следующем году появятся почти во всех странах мира. Сторонние эксперты уже отмечали, что Китай в этом отношении будет впереди планеты всей, поскольку более восьмидесяти всех проданных в следующем году смартфонов на местном рынке будут поддерживать работу в сетях пятого поколения.
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