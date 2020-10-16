У EK Water Blocks готово решение для видеокарт EVGA GeForce RTX 3080/3090 XC3
Словенская компания EK Water Blocks на этой неделе представила давно обещанные водоблоки серии Vector для видеокарт EVGA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 серии XC3. По традиции, основание водоблоков выполнено из никелированной меди, над местом контакта основания с графическим процессором расположен массив из 27 рёбер, расстояние между ними не превышает 0,5 мм.
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Крышка водоблока может быть либо прозрачной, либо чёрной. Во втором случае управляемая RGB-подсветка содержит 12 светодиодов, в первом – только пять. Управление работой подсветки может осуществляться через материнскую плату.
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Версия водоблока с чёрной крышкой оценивается в 159,90 евро с учётом налогов, с прозрачной – на 15 евро больше. В качестве дополнительного аксессуара предлагается укрепляющая пластина: никелированная стоит 43,90 евро с учётом налогов, чёрная – 36,90 евро.
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