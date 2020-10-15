Blackview BV6300 с NFC подешевел до 130 долларов
Китайская компания Blackview предлагает по скидке свой новый смартфон, который называется Blackview BV6300. Он отличается невысокой ценой – 130 долларов. Несмотря на низкую стоимость, модели есть что предложить пользователям.
Blackview BV6300 заключён в тонкий корпус. Толщина составила лишь 11,6 мм, что довольно немного для защищённых смартфонов. Защита водонепроницаемого корпуса соответствует стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K. Устройство не боится падений с высоты человеческого роста на твёрдую поверхность.
Сердцем новинки выступает 12-нанометровый 8-ядерный мобильный процессор MediaTek Helio A25. Она работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется объёмом 32 ГБ. Вопросами питания в смартфоне занимается аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 4380 мА*ч.
На лицевой стороне установлен жидкокристаллический дисплей диагональю 5,7 дюйма. Разрешение соответствует формату HD+. Фронтальная камера построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Для фото- и видеосъёмки на тыльной панели есть 13-мегапиксельный сенсор. Blackview BV6300 поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта и портретный режим съёмки.
Программной платформой выступает операционная система Android 10. Смартфон поддерживает управления жестами, может работать в сетях 4G, и распознавать лица. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной панели. Также отметим поддержку Near Field Communication.
Ещё раз напомним, что стоимость смартфона составила 130 долларов по акции. Предложение действует до 27 октября 2020 года. Купить Blackview BV6300 можно по этой ссылке. Китайская компания проводит конкурс и разыгрывает 15 телефонов. Счастливчики будут объявлены на следующей неделе. Ознакомиться с условиями и принять участие в розыгрыше можно здесь.
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