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UMIDIGI распродаёт смартфоны на AliExpress со скидкой до 50% в честь 9-й годовщины

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UMIDIGI – известный производитель доступных смартфонов. Компания отмечает свою девятую годовщину, в честь чего на AliExpress предлагает телефоны со скидкой до 50%. Предложение действует 16 и 17 октября 2020 года. В рамках акции все желающие смогут купить по скидке глобальные версии смартфонов, включая относительно новые UMIDIGI BISON и UMIDIGI A9 Pro.



UMIDIGI BISON – защищённая модель, которая отличается неплохой основной камерой. Она объединяется модули разрешением 48 Мп + 5 Мп + 5 Мп + 16 Мп. Сенсор на 16 Мп установлен в ультраширокоугольном блоке. Фронтальная камера построена на базе 24-мегапиксельного датчика изображения от Sony.



Корпус смартфона обладает защитой по стандартам IP69K и IP68. Модель может работать под водой, в пыли и не боится падений на твёрдую поверхность. Устройство также может похвастаться барометром и двумя кнопками, на которые может назначить выполнение разных задач.



Спереди в UMIDIGI BISON установлена панель 6,3” FHD+, прикрытая стеклом Gorilla Glass. Сердцем смартфона выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio P60, дополненная 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Встроенный накопитель может хранить до 128 ГБ данных. Тип флеш-памяти – UFS 2.1.



Цена UMIDIGI BISON составляет 150 долларов. Первая сотня покупателей получит бесплатно часы UMIDIGI Uwatch 2S. Заказать смартфон можно на торговой площадке AliExpress, перейдя по этой ссылке.

Вторая модель называется UMIDIGI A9 Pro. Она представляет бюджетный ценовой сегмент. Стоимость смартфона на AliExpress по акции составляет от 120 долларов. Купить модель можно по этой ссылке.



Телефон оборудован 6,3-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп, а лицевой – 24 Мп или 32 Мп в зависимости от модификации. Но в обоих фронталка построена на базе сенсоров от Sony.

Каркас UMIDIGI A9 Pro изготовлен из металла, а спереди установлено 2.5D-стекло. В основе смартфона лежит 12-нанометровая система на кристалле Helio P60, которая в AnTuTu набирает порядка 170 000 баллов. Мобильный процессор дополнен двухканальной оперативной памятью LPDDR4x в объёме 4/6 ГБ, а накопитель имеет ёмкость 64/128 ГБ в зависимости от модификации. За питание отвечает встроенная батарея на 4150 мА*ч.



Как уже отмечалось, стоимость смартфона стартует со 120 долларов. Первые покупатели смогут сэкономить ещё 10 долларов с промокодом UMA9PRO. Помимо A9 Pro и BISON вы сможете купить на распродаже в честь девятилетия бренда такие модели, как UMIDIGI S5 Pro, UMIDIGI A7 и UMIDIGI A7S. Их стоимость составляет 200 долларов, 90 долларов и 70 долларов соответственно.
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