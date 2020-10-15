Австрийский оверклокер noizemaker проявил интерес к экстремальному разгону процессора Ryzen 5 3600XT семейства Matisse Refresh, обладающего шестью ядрами. В модельном зачёте он смог стать первым в тесте Geekbench3 Multi Core с результатом 44 508 баллов.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

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Частоту процессора для этого пришлось поднять до 5774 МГц с использованием жидкого азота и материнской платы Asus ROG Crosshair VIII Impact на основе набора логики AMD X570.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

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Процессор на указанной частоте сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков. Среди процессоров с шестью ядрами этот результат тоже занял первое место. Кроме того, это лишь второй случай в статистике HWBot, когда результат Geekbench3 Multi Core преодолевает рубеж в 44 тысячи баллов.