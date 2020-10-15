AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5625 МГц обновил рекорд wPrime 1024M
Американский энтузиаст Splave в ожидании выхода процессоров Vermeer попробовал выжать что-то из модели Ryzen 9 3950X, итогом его эксперимента стал новый рекорд wPrime 1024M среди процессоров с шестнадцатью ядрами, соответствующий результату 26,685 секунды.
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Процессор охлаждался жидким азотом, он был установлен в материнскую плату ASRock X570 Aqua, которая лишилась фирменной системы охлаждения с интегрированным водоблоком для того, чтобы принять резервуар под жидкий азот.
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На указанной частоте процессор сохранил активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков. В модельном зачёте результат тоже соответствует первому месту.
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