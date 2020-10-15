Для интернет-магазинов ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 оказалась неприятной неожиданностью, они используют различные приёмы для оправдания в глазах конечных покупателей. В конце концов, они не виноваты в том, что NVIDIA и её партнёры не могут отгрузить видеокарты в достаточном количестве.

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Своеобразный подход демонстрирует крупный немецкий магазин Caseking. Он сформировал список видеокарт, заказы на поставку которых временно не принимает. Соответственно, эти позиции исчезнут из ассортимента интернет-магазина до тех пор, пока поставки не будут налажены в приемлемых количествах.

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Источник изображения: Caseking

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Обилие продуктов ASUS объясняется не только плодовитостью этого производителя видеокарт, но и плотным сотрудничеством марки с указанным интернет-магазином. В список попали по одной видеокарте Gigabyte и EVGA, три наименования видеокарт MSI и четыре модели видеокарт PNY. Список будет обновляться в ежедневном режиме. Собственно говоря, видеокарт GeForce RTX 3080 в этом магазине нет в наличии вне зависимости от марки производителя, но по каким-то позициям есть надежда на возобновление поставок в разумные сроки, а по каким-то её нет.