Посвящённые новинкам компьютерного «железа» YouTube-каналы имеют свою сформировавшуюся аудиторию, которой сетевая инфраструктура и особенности восприятия позволяют легче усваивать информацию через видеоряд. Переработанная в текст информация с передовых YouTube-каналов нередко становится основой для новостей на других ресурсах, и в этой пищевой цепочке велика значимость «первичного звена».

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Основатель канала AdoredTV Джим со страниц Twitter сегодня поздравил себя с 45-летием, а заодно назвал принятое решение завязать с ведением видеоблога подарком на день рождения самому себе.

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Источник изображения: Twitter, AdoredTV

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Чем вызвано такое решение, Джим пояснять не стал, но заявил, что оно вынашивалось длительное время. О своих дальнейших планах он пообещал поделиться с почитателями своего таланта позже, когда определится с ними. Если основатель канала AdoredTV сократит своё присутствие в блогосфере, то аудитория лишится источника интересной информации и любопытно выстроенных расследований.