В этом году выручка TSMC на 21% будет зависеть от китайских заказчиков
Лёгкость, с которой TSMC восполняет потерю заказов Huawei Technologies – кажущаяся. С одной стороны, за услугами TSMC выстроилась длинная очередь из клиентов со всего мира, но если верить данным IC Insights, в целом от китайского рынка выручка тайваньской компании в этом году будет зависеть на 21%, и это самый высокий показатель за три последних года.
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Конечно, попытки Huawei сформировать запасы компонентов для дальнейшего существования в условиях американских санкций подстегнули рост доли Китая в выручке TSMC, но собственные производители полупроводниковых компонентов в КНР тоже развиваются уверенными темпами. Так, SMIC в этом году должна увеличить выручку на 32%, XMC – на 14%, Huahong Group – на 17%. Если вернуться к TSMC, то её выручка от оказания услуг китайским клиентам в этом году тоже увеличится на 30%. Тайваньская UMC ограничится ростом выручки в Китае на 17%, а вот GlobalFoundries сократит свою китайскую выручку на 6%. Если американские санкции будут и дальше усиливаться, TSMC будет вынуждена лавировать между политическими интересами Китая, США и собственными бизнес-амбициями.
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