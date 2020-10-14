Gigabyte подтвердила соответствие обозначения Vermeer процессорам AMD Ryzen 5000
Компания AMD в своих публичных документах не упоминала условное обозначение процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3, сперва окрестив их «процессорами следующего поколения», а затем перейдя на числовое обозначение «5000». Компания Gigabyte Technology в разделе технической поддержки на своём сайте не стесняется упоминать данные процессоры под условным обозначением Vermeer.
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Интересно, что к представленным моделям Ryzen 5000 компания Gigabyte пока не может привязать конкретный степпинг, но уже заявляет о поддержке своими материнскими платами данных процессоров. Пока всё ограничивается платами на базе наборов логики AMD серии 500, но в будущем совместимые версии BIOS будут представлены и для плат на основе наборов логики серии 400.
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