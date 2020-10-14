Опубликованная сайтом DigiTimes выборочная статистика производителей материнских плат и видеокарт за третий квартал позволяет судить о том, как тайваньские компании чувствуют себя в период пандемии. Самоизоляция подстегнула спрос не только на ноутбуки, но и на компоненты настольных компьютеров, как утверждает источник. Выручка Asustek Computer выросла в прошлом квартале в годовом сравнении на 38%.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: ASUS

реклама

Фактически, в третьем квартале ASUS увеличила объёмы поставок материнских плат, видеокарт, игровых и корпоративных ноутбуков более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Как говорится, грех жаловаться, а в отношении ноутбуков заказы уже распределены до конца первого квартала следующего года. Годовая выручка должна вырасти на 20%, как ожидает ASUS.

Прочие тайваньские производители не так многословны, но GIGABYTE Technology за первые девять месяцев текущего года увеличила выручку на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а MSI – на 20%. ASRock в ближайшее время столкнётся со снижением спроса на свои серверные компоненты, но потребительский сегмент выведет выручку по итогам года на двузначный прирост.