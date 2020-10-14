Производители материнских и графических плат увеличили выручку на десятки процентов
Опубликованная сайтом DigiTimes выборочная статистика производителей материнских плат и видеокарт за третий квартал позволяет судить о том, как тайваньские компании чувствуют себя в период пандемии. Самоизоляция подстегнула спрос не только на ноутбуки, но и на компоненты настольных компьютеров, как утверждает источник. Выручка Asustek Computer выросла в прошлом квартале в годовом сравнении на 38%.
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Фактически, в третьем квартале ASUS увеличила объёмы поставок материнских плат, видеокарт, игровых и корпоративных ноутбуков более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Как говорится, грех жаловаться, а в отношении ноутбуков заказы уже распределены до конца первого квартала следующего года. Годовая выручка должна вырасти на 20%, как ожидает ASUS.
Прочие тайваньские производители не так многословны, но GIGABYTE Technology за первые девять месяцев текущего года увеличила выручку на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а MSI – на 20%. ASRock в ближайшее время столкнётся со снижением спроса на свои серверные компоненты, но потребительский сегмент выведет выручку по итогам года на двузначный прирост.
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