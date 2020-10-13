В сделке с Xilinx компанию AMD могут интересовать адаптивные вычислительные платформы
AMD не так часто поглощает другие компании, чтобы мы могли оставить без внимания слухи о возможности приобретения ею Xilinx – американского разработчика программируемых матриц. Один из колумнистов Seeking Alpha склонен считать, что AMD в этой сделке интересуют не простые матрицы FPGA, а так называемые ACAP – адаптивные ускорители вычислений, которые содержат не только программируемую матрицу, но и функциональные блоки фиксированного назначения.
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Над развитием этой платформы Xilinx работает уже четыре года, вложения в разработку превысили $1 млрд, в обозримом будущем ускорители ACAP могут найти применение в центрах обработки данных, телекоммуникационном оборудовании поколения 5G, в радарах, системах автопилота и других сферах. Семейство ускорителей Xilinx получило обозначение Versal. Компания Samsung уже заявила о намерениях использовать их в своих базовых станциях для сетей связи 5G. Рынок ACAP пока молод, но он значительно перспективнее рынка FPGA, который за предыдущие семь лет рост всего на 4,8% в год.
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