Samsung Electronics пытается сблизиться с поставщиком литографического оборудования ASML
Чисто формально Samsung Electronics опередила конкурентов по срокам освоения EUV-литографии в серийном производстве, но коммерческого успеха ей это не принесло. Сайт DigiTimes сообщает, что вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) отправился в Нидерланды с целью углубления сотрудничества с местным поставщиком литографического оборудования – компанией ASML.
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TSMC остаётся крупнейшим клиентом ASML, для нужд этого контрактного производителя на Тайване недавно был построен учебный центр, позволяющий быстрее и эффективнее готовить кадры для работы с оборудованием нового поколения. Samsung и TSMC начали применять EUV-литографию в рамках 7-нм технологии, Intel собирается последовать их примеру, но со значительным опозданием.
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