Intel Core i9-10900KF на частоте 6870 МГц обновил рекорд HWBot x265 4K
Американский энтузиаст Splave на страницах ресурса HWBot появляется только для того, чтобы напомнить о своём очередном рекорде. В эти выходные он поделился успехом в разгоне процессора Intel Core i9-10900KF: под жидким азотом частоту процессора удалось поднять до 6870 МГц, при этом он сохранил активность десяти ядер и двадцати потоков.
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Если быть точнее, использовался не серийный экземпляр процессора, а инженерный образец. На его крышку, как поясняет автор, был нанесён термоинтерфейс Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.
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В основе стенда лежала материнская плата ASRock Z490 Aqua с двумя слотами для оперативной памяти. В тесте HWBot x265 4K процессор смог получить результат 21,747 кадра в секунду, что является лучшим достижением среди моделей с десятью ядрами.
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