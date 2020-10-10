В третьем квартале рынок ноутбуков вырос на 28%, настольный сегмент упал на 26%
Главным орудием интеллектуального труда и средством дистанционного получения знаний в этом году стали ноутбуки, поэтому спрос на них не снижается с весны. По данным агентства Canalys, в третьем квартале этого года было отгружено 64 млн ноутбуков и мобильных рабочих станций, что на 28,3% больше результата аналогичного периода прошлого года. До рекорда в 64,6 млн ноутбуков, который был зарегистрирован в четвёртом квартале 2011 года, осталось совсем чуть-чуть.
реклама
реклама
В противовес ноутбукам, настольные ПК и рабочие станции демонстрировали снижение объёмов поставок на 28,3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В целом, поставки ПК в третьем квартале увеличились на 12,7% до 79,2 млн штук – это рекордный прирост для всего десятилетия.
Лидером по количеству отгруженных ПК остаётся компания Lenovo с 24,3% рынка, но ветеран HP Inc. отстаёт от неё не так сильно (23,6%). Компания Dell не только ограничилась третьим местом и 15,1% рынка, но и продемонстрировала снижение объёмов поставок ПК по сравнению с третьим кварталом прошлого года, единственная из всей первой пятёрки производителей. Apple и Acer замыкают список лидеров рынка с 8,1% и 7,1% соответственно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила