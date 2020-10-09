У процессоров AMD Zen 3 кристалл ввода-вывода остался прежним
Формат презентации новых процессоров AMD Ryzen 5000 не для всех её зрителей был одинаковым – представителям японской прессы, например, удалось получить от представителей AMD дополнительные комментарии на сопутствующем этой трансляции брифинге. Они выяснили, что при разработке процессоров этого семейства AMD сосредоточилась на совершенствовании вычислительных ядер, которые вынесены на отдельные кристаллы.
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Логика ввода-вывода, которая базируется на более крупном кристалле, изменениям не подверглась. По сути, это тот же 12-нм кристалл, выпускаемый GlobalFoundries, что и у процессоров Ryzen 3000 семейства Matisse или Matisse Refresh.
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С точки зрения унификации это удобно, так как снижает себестоимость производства процессоров. Поскольку контроллер памяти находится на этом кристалле, то в плане поддерживаемых режимов работы DDR4 процессоры Vermeer прогресса не продемонстрировали. Улучшения возможны только при поддержке производителей материнских плат, которые совершенствуют прошивки на этом направлении. Архитектура Zen 4 принесёт поддержку PCI Express 5.0 и DDR5, вот тогда у AMD появится причина переработать кристалл с логикой ввода-вывода.
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