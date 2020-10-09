Если перефразировать одного из основателей AMD Джерри Сандерса (Jerry Sanders), то «настоящие мужчины» в наши дни должны владеть не фабриками по производству полупроводниковых компонентов, а разработчиками программируемых матриц. Во всяком случае, Intel в 2015 году поглотила компанию Altera, а сама AMD сейчас присматривается к покупке её конкурента – американской компании Xilinx, если верить информации The Wall Street Journal.

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Источник изображения: Xilinx

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Сообщается, что переговоры близки к завершению, о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. Степень финансовой готовности AMD к такому поглощению не так высока, поскольку Xilinx может обойтись ей более чем в $30 млрд, подобных средств в свободном виде у компании нет, да и собственная капитализация AMD едва превышает $100 млрд, поэтому придётся расплачиваться существенной долей своих акций. Возможно, это просто очередной слух, запущенный спекулянтами для наживы на курсовых колебаниях акций.