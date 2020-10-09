Плотная и вдохновляющая, вчерашняя презентация процессоров AMD серии Ryzen 5000 дала всем понять, что они появятся в продаже уже пятого ноября. Чтобы воспользоваться новыми процессорами, достаточно будет обновить BIOS имеющихся материнских плат, и если владельцам изделий на основе наборов логики AMD серии 400 придётся ждать до января следующего года, то платы на базе чипсетов AMD серии 500 будут готовы принять новые процессоры гораздо раньше. Например, компания Asustek Computer уже опубликовала список версий BIOS, обеспечивающих совместимость с новыми процессорами.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, Momomo_US, ASUS

реклама

Новые модели плат, которые были анонсированы к выходу Ryzen 5000, появятся на рынке к концу октября, судя по этой таблице. В список попали платы на основе чипсетов AMD X570, B550 и A520.