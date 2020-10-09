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ASUS опубликовал список материнских плат, поддерживающих Zen 3 уже сейчас

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Плотная и вдохновляющая, вчерашняя презентация процессоров AMD серии Ryzen 5000 дала всем понять, что они появятся в продаже уже пятого ноября. Чтобы воспользоваться новыми процессорами, достаточно будет обновить BIOS имеющихся материнских плат, и если владельцам изделий на основе наборов логики AMD серии 400 придётся ждать до января следующего года, то платы на базе чипсетов AMD серии 500 будут готовы принять новые процессоры гораздо раньше. Например, компания Asustek Computer уже опубликовала список версий BIOS, обеспечивающих совместимость с новыми процессорами.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US, ASUS

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Новые модели плат, которые были анонсированы к выходу Ryzen 5000, появятся на рынке к концу октября, судя по этой таблице. В список попали платы на основе чипсетов AMD X570, B550 и A520.

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amd asus материнские платы ryzen 5000
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LazyCamel
08:30
Деньги вложенные в rog hero viii в 2015 году отработали на 200%, пережив 6600, 7700к и живя с 9700к!
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Сильвестр с талоном
08:29
Мне не привыкать, постоянно минусят и главное, что без аргументов/вопросов, просто минусы лепят) Так и хочется спросить - "За что... ироды!"))
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Inttz
08:29
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Jaster
08:24
Ну и прекрасно. Если правда жор будет ниже нвидии, то очень вариант. Я все равно выше 3070 не планировал покупать.. )
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ALSTER
08:21
Опять дебиловатый высер для домохозяек. Что это за "анализ" такой, заглот? Призываешь к RTX3080 брать память 2666 и проц 10400? Зачем вводишь людей в заблуждение?
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v3r3r
08:21
Собираешь себе крутой комп, чтобы все было гармонично и по цвету и балансу, прячешь кабели, занимаешься тонкой настройкой таймингов, оптимизируешь систему чтобы не лагало, ставишь бенчмарки, тестишь ....
Выясняем, стоит ли покупать дорогую материнскую плату и ОЗУ для процессоров Intel – DDR4 2666 МГц VS 3200 МГц на Core i5-10400F от Benchmark
Vlad Cladco
08:21
Хорошо минусовали тебя школьники :-)
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Phobos
08:20
не баг а фича Скоро начнут выпускать брендированную шаурму с говном
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Чувак
08:20
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