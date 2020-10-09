ASUS опубликовал список материнских плат, поддерживающих Zen 3 уже сейчас
Плотная и вдохновляющая, вчерашняя презентация процессоров AMD серии Ryzen 5000 дала всем понять, что они появятся в продаже уже пятого ноября. Чтобы воспользоваться новыми процессорами, достаточно будет обновить BIOS имеющихся материнских плат, и если владельцам изделий на основе наборов логики AMD серии 400 придётся ждать до января следующего года, то платы на базе чипсетов AMD серии 500 будут готовы принять новые процессоры гораздо раньше. Например, компания Asustek Computer уже опубликовала список версий BIOS, обеспечивающих совместимость с новыми процессорами.
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Новые модели плат, которые были анонсированы к выходу Ryzen 5000, появятся на рынке к концу октября, судя по этой таблице. В список попали платы на основе чипсетов AMD X570, B550 и A520.
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