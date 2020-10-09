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Бывший функционер Intel пожаловался, что велосипед AMD добрался до него с повреждениями

3
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Мы уже рассказывали, что расположенная в Техасе компания, специализирующаяся на продаже сувенирной продукции с символикой AMD, с некоторых пор реализует велосипеды с соответствующими логотипами, их даже не хватает всем желающим. Проживающий в США бывший главный редактор сайта Hard OCP Кайл Беннетт (Kyle Bennett), который весной прошлого года перешёл на работу в Intel, но не успел продержаться на новом посту из-за личных обстоятельств, поделился на страницах Twitter своим опытом приобретения велосипеда AMD.

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Источник изображения: Twitter, Kyle Bennett

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Белоснежное транспортное средство, по словам покупателя, было доставлено не в лучшем товарном виде: чёрные наклейки, которые были призваны оживить дизайн, во многих местах были повреждены, досталось и логотипу AMD:

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Источник изображения: Twitter, Kyle Bennett

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К счастью, представители магазина связались с Кайлом, пообещав заменить этот экземпляр на качественный в кратчайшие сроки.

Источник изображения: Twitter, Kyle Bennett

Хочется верить, что непродолжительный опыт работы в Intel никак не повлиял на отношение бывшего редактора Hard OCP к этой ситуации, и она будет разрешена в лучших традициях мультфильмов про Простоквашино, где даже самые вредные персонажи после получения велосипеда становятся положительными.

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Phobos
08:20
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Бывший функционер Intel пожаловался, что велосипед AMD добрался до него с повреждениями
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