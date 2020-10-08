AMD в новой рекламной кампании нацелилась на интернет-шопоголиков
Возможно, эта осень будет омрачена обострением ситуации с коронавирусом, но сезонных распродаж никто не отменял – тем более, что и продавцы, и покупатели всё более комфортно себя чувствуют в интернет-пространстве. В специальном разделе сайта AMD уже созрели новые шедевры от маркетинговой службы компании, с которыми будет интересно познакомиться всем ценителям жанра.
реклама
реклама
AMD этой осенью решила сосредоточиться на идее использования ноутбуков на базе одноимённых процессоров для совершения покупок в интернет-магазинах. Обыгрывается каламбур с парой слов «buy» и «bye», которые при одинаковом звучании несут разный смысл: покупать или прощаться, соответственно.
реклама
реклама
По замыслу AMD, ничто в этом сезоне не должно удерживать клиента от быстрого совершения интернет-покупок – даже если этими покупками являются видеокарты конкурента, например.
Мелькают на серии баннеров и чулочно-носочные изделия, которые в иерархии привлекательности подарков занимают одно из низших мест. AMD предлагает брать инициативу и ноутбуки на базе её процессоров в руки, чтобы самостоятельно обеспечить себя необходимыми подарками.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила