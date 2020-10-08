EVGA увеличила норматив на оформление заказа по GeForce RTX 30 до восьми часов
По всей видимости, марка EVGA решила, что если уж избежать очередей при оформлении заказов на покупку видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 нельзя, то нужно хотя бы сделать пребывание в них более комфортным. Как отмечает официальный представитель компании в своём Twitter, каждый зарегистрированный на сайте EVGA клиент теперь может просмотреть, когда и на какие уведомления о поступлении видеокарт в продажу он подписался.
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Почтовая рассылка распределяет места в очереди в хронологическом порядке. Если клиент не успел оформить заказ после получения «приглашения», то его место в очереди достаётся следующему клиенту.
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Запас времени для оформления заказа с момента получения уведомления увеличен с пяти до восьми часов. Теперь нет необходимости прерывать тревожный сон проверкой почтового ящика, можно ограничиться тремя-четырьмя попытками в сутки.
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