По всей видимости, марка EVGA решила, что если уж избежать очередей при оформлении заказов на покупку видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 нельзя, то нужно хотя бы сделать пребывание в них более комфортным. Как отмечает официальный представитель компании в своём Twitter, каждый зарегистрированный на сайте EVGA клиент теперь может просмотреть, когда и на какие уведомления о поступлении видеокарт в продажу он подписался.

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Источник изображения: EVGA

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Почтовая рассылка распределяет места в очереди в хронологическом порядке. Если клиент не успел оформить заказ после получения «приглашения», то его место в очереди достаётся следующему клиенту.

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Источник изображения: EVGA

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Запас времени для оформления заказа с момента получения уведомления увеличен с пяти до восьми часов. Теперь нет необходимости прерывать тревожный сон проверкой почтового ящика, можно ограничиться тремя-четырьмя попытками в сутки.