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Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся

5
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Давно известно, что в материнских платах с разъёмом Socket AM4 на основе чипсетов AMD X570, B550 и A520 процессоры семейства Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 смогут работать после банального обновления BIOS. Это не убережёт многих производителей материнских плат, как отмечает один популярный японский блогер, от соблазна выпустить новые модели плат на основе перечисленных чипсетов специально к дебюту первых процессоров с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: Twitter, ROG Global

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Марка ASUS, например, уже рекламирует материнские платы ROG Crosshair VIII Dark Hero (X570) и ROG Strix B550-XE Gaming (B550), которые «готовы к AMD Zen 3», как сообщает баннер в социальной сети. Компания MSI для своей платы MEG B550 Unify-X на основе набора логики B550 декларирует поддержку режима работы памяти DDR4-5800, а компания Biostar замахивается на режим DDR4-6000 через обновление микрокода!

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Теги

amd материнские платы socket am4 x570 b550 ryzen 5000
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Yolanda Tarska
14:10
На будущее, берёшь так через 7 лет простую зелёную плашку 16ГБ Samsung DDR4-2666, а она уже сделана на 3нм техпроцессе и легко берёт 5800-6000.
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
smaximaa
14:10
именно другая, ведь никто в здравом уме не будет играть в 720р, за исключением голубцов если)
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
omoikane
14:10
100ни обзоров на зены. И почти везде редкие и очень редкие события на них такие же или лучше чем на интел. Но криворукий ego0550 все свои вбросики строчит :D
В ожидание дебюта AMD Zen 3 уже вовлечены тысячи человек
kilobait3
14:09
плюс зеленых в то что они уже знают свои косяки, а вот красным ещё предстоит познакомится!
Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
stockclock
14:09
Не натянет он в большинстве игр штеуд, чекайте. Не дадут ему задержки это сделать, а это главное в играх, а кардинального изменения архитектуры в зен3 не будет. Ждите зен4, там уже прорыв возможен.
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
smaximaa
14:08
сам перешёл на личности, типичное поведение шрека)
В ожидание дебюта AMD Zen 3 уже вовлечены тысячи человек
Saknussemm
14:08
там стеклом закрыта только передняя и левая части, зад и верх ничем не прикрыты.
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
omoikane
14:06
На личности перешел человек выше, по отношению к Лизе Су. Это для нецивилизованных неадекватов вроде тебя, который тоже перешел на личности. В центре его аватарки человек которого жарят, то бишь он са...
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