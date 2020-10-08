Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
Давно известно, что в материнских платах с разъёмом Socket AM4 на основе чипсетов AMD X570, B550 и A520 процессоры семейства Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 смогут работать после банального обновления BIOS. Это не убережёт многих производителей материнских плат, как отмечает один популярный японский блогер, от соблазна выпустить новые модели плат на основе перечисленных чипсетов специально к дебюту первых процессоров с архитектурой Zen 3.
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Марка ASUS, например, уже рекламирует материнские платы ROG Crosshair VIII Dark Hero (X570) и ROG Strix B550-XE Gaming (B550), которые «готовы к AMD Zen 3», как сообщает баннер в социальной сети. Компания MSI для своей платы MEG B550 Unify-X на основе набора логики B550 декларирует поддержку режима работы памяти DDR4-5800, а компания Biostar замахивается на режим DDR4-6000 через обновление микрокода!
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