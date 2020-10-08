В ожидание дебюта AMD Zen 3 уже вовлечены тысячи человек
Бывалые зрители разного рода мероприятий на канале AMD сразу выяснили, что начинающаяся в 19-00 по Москве трансляция будет не прямым эфиром, а демонстрацией заранее смонтированного видеоролика. Многие потенциальные зрители выражают надежду, что заранее записанный материал будет содержать только самую полезную и важную информацию, без лишних лирических отступлений.
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В чате к демонстрации ролика уже обмениваются репликами более 14 тысяч человек, около четырёх тысяч подписались на напоминание о начале демонстрации. Складывается впечатление, что ожидание этого праздника, как минимум, ничуть не хуже самого «праздника». Помимо Лизы Су (Lisa Su), на сцену выйдут и другие представители AMD. Упор будет сделан на описание игровых возможностей новинок, если исходить из заголовка видеоматериала.
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