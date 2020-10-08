Трансляция с участием генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), в ходе которой будут представлены настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, начнётся сегодня в семь вечера по московскому времени. На странице компании в Facebook успело появиться приглашение, которое открытым текстом причисляло данные процессоры к семейству Ryzen 5000.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Facebook, AMD

реклама

Конечно, изучившим с десяток результатов неофициального тестирования данных процессоров читателям подобное соответствие наименований не покажется новостью, но впервые оно упоминается официальным источником, имеющим отношение к компании AMD.