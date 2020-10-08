Официально подтверждена принадлежность новых процессоров AMD Ryzen к серии 5000
Трансляция с участием генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), в ходе которой будут представлены настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, начнётся сегодня в семь вечера по московскому времени. На странице компании в Facebook успело появиться приглашение, которое открытым текстом причисляло данные процессоры к семейству Ryzen 5000.
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Конечно, изучившим с десяток результатов неофициального тестирования данных процессоров читателям подобное соответствие наименований не покажется новостью, но впервые оно упоминается официальным источником, имеющим отношение к компании AMD.
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