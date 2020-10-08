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Официально подтверждена принадлежность новых процессоров AMD Ryzen к серии 5000

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Трансляция с участием генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), в ходе которой будут представлены настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, начнётся сегодня в семь вечера по московскому времени. На странице компании в Facebook успело появиться приглашение, которое открытым текстом причисляло данные процессоры к семейству Ryzen 5000.

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<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Facebook, AMD

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Конечно, изучившим с десяток результатов неофициального тестирования данных процессоров читателям подобное соответствие наименований не покажется новостью, но впервые оно упоминается официальным источником, имеющим отношение к компании AMD.

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Теги

amd socket am4 amd zen 3 ryzen 5000
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