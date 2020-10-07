Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Core 2 Quad Q9650 на частоте 5.0 ГГц обновил модельные рекорды wPrime

+
Еще одна RTX 3090 в продаже

Четырёхъядерный процессор Intel Core 2 Quad Q9650 семейства Yorkfield – не такой уж частый гость в современной статистике разгона, но венгерский энтузиаст CSZ использовал именно его для обновления пары модельных рекордов wPrime. Процессор был разогнан до 5.0 ГГц при помощи материнской платы Gigabyte GA-EP45-UD3P на основе набора логики Intel P45, для охлаждения использовался жидкий азот.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, CSZ

реклама

На указанной частоте активность сохраняли четыре ядра и четыре потока.

реклама

Источник изображения: HWBot, CSZ

реклама

В тесте wPrime 32M был получен результат 7,223 секунды, что соответствует первому месту в модельном зачёте, в тесте wPrime 1024M результат составил 3 минуты 49,336 секунды. Это тоже лучшее достижение среди процессоров данной модели и одно из четырёх, демонстрирующих время прохождения теста не более четырёх минут.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон wprime core 2 quad yorkfield
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel Core 2 Quad Q9650 на частоте 5.0 ГГц обновил модельные рекорды wPrime
+
Спекулировать видеокартами не брезгуют даже приближенные к производителям компании
3
NVIDIA подтвердила смещение сроков доступности видеокарт Founders Edition в России
1
Дизайнеры делятся своими фантазиями на тему внешности AMD Radeon RX 6900 XT
3
При подготовке анонса Ampere компания NVIDIA ставила задачу обыграть конкурента на уровне тактики
14
Crucial предвкушает скорый анонс AMD Ryzen 5000
17

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
22
Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
50
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
28
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
7
Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
7
Тестирование связки i5-4690k и видеокарты EVGA GTX 1070 FTW на предмет комплексного разгона
62

Сейчас обсуждают

Experemintator
13:39
Интересно кто это купит?
Видеокарта Palit RTX 3090 GamingPro OC появилась в продаже в российской рознице
Лучезарная Куртка
13:38
Надо нанять ещё больше лесбонигеров, они то точно начнут делать интересный продукт(нет)
Более 25% сотрудников Ubisoft подвергались дискриминациям и притеснениям
Kuchkun
13:38
Здравствуйте! Цена на BG3 59.99$, так что ты ещё должен спасибо сказать за "ориентацию на бедноэкономический рынок"
Baldur’s Gate III: очень успешный старт в раннем доступе и высокие пользовательские оценки
Зеновий Радеонович
13:37
Т.е. конференции, в том числе, деловые будут теперь крутиться на каком-то облаке? И вместо выравнивание лица, можно прикрутить, например, распознавание/сравнение или вместо перевода речи получить запи...
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
wwr222
13:37
А кто спорил о скальпе? Это давно аксиома разгона на Интеле. Проц не очень удачный-сужу по опубликованной статистике в ветке на форуме.Это одна из причин по которой я не стал связываться с 1600-м Райз...
Тестирование связки i5-4690k и видеокарты EVGA GTX 1070 FTW на предмет комплексного разгона
sevik68
13:34
там нет даже еще раннего доступа к этому софту, о чем новость вообще?
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
Insanie
13:34
Почему сравнение с древнеегипетским 264, когда уже аппаратно поддерживается более эффективный 265 и еще более эффективный новый 266?
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
Christinachadzynski
13:32
Точно своих или повторенных?
NVIDIA утверждает, что гадание на конденсаторах ничего не говорит о надёжности видеокарт
wwr222
13:32
Не вылетит.Проблемы будут или при чуть более низком вольтаже или при более высоких частотах.Я ведь не с потолка частоты взял.Причем эти самые 2126 ты больше никогда не увидишь,хоть пусть пять часов ст...
Тестирование связки i5-4690k и видеокарты EVGA GTX 1070 FTW на предмет комплексного разгона
Timur Aydarovich
13:32
Скриншоты можно делать с автоматическим сохранением в файл и средствами Windows. win+prtscr - делает описанное выше. alt+prtscr - делает скриншот только активного окна в буфер обмена. win+shift+s - да...
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем