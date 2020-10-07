Четырёхъядерный процессор Intel Core 2 Quad Q9650 семейства Yorkfield – не такой уж частый гость в современной статистике разгона, но венгерский энтузиаст CSZ использовал именно его для обновления пары модельных рекордов wPrime. Процессор был разогнан до 5.0 ГГц при помощи материнской платы Gigabyte GA-EP45-UD3P на основе набора логики Intel P45, для охлаждения использовался жидкий азот.

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Источник изображения: HWBot, CSZ

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На указанной частоте активность сохраняли четыре ядра и четыре потока.

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Источник изображения: HWBot, CSZ

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В тесте wPrime 32M был получен результат 7,223 секунды, что соответствует первому месту в модельном зачёте, в тесте wPrime 1024M результат составил 3 минуты 49,336 секунды. Это тоже лучшее достижение среди процессоров данной модели и одно из четырёх, демонстрирующих время прохождения теста не более четырёх минут.