Спекулировать видеокартами не брезгуют даже приближенные к производителям компании
В недрах ресурса Reddit было проведено расследование, согласно которому одна из аффилированных с MSI структур занималась реализацией видеокарт этой марки семейства GeForce RTX 30 по завышенным ценам через площадку популярного интернет-аукциона. Для справки: стоимость GeForce RTX 3080 была повышена с рекомендованных $699-759 до заоблачных $1359. И главное, что по этой цене четыре глубоко несчастных клиента эту видеокарту успели купить.
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Скандал попал в поле зрения американского представительства MSI, после чего компания пояснила, что калифорнийский продавец Starlit Partner действительно имеет к ней непосредственное отношение, но в его задачи обычно входит реализация «залежалых» видеокарт и экземпляров, вернувшихся с гарантийного ремонта. В силу какого-то недоразумения Starlit Partner получил доступ к партии видеокарт GeForce RTX 30, и без особых угрызений совести начал ими спекулировать через аукцион.
Провинившемуся партнёру MSI настоятельно рекомендовала либо вернуть уплаченные сверх нормы деньги клиентам, либо вообще расторгнуть сделку, затребовав видеокарты назад с обязательством возместить всю уплаченную сумму. Ситуация взята под особый контроль, MSI выражает надежду, что подобное никогда больше не повторится.
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