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По итогам года объёмы продаж ноутбуков вырастут на 12,4%

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Ресурс DigiTimes с самого утра мариновал утомлённых ожиданием новостников анонсом своего материала, касающегося прогноза по темпам роста рынка ноутбуков на ближайшую пятилетку, при этом на китайской версии сайта уже давно красовался ретроспективный материал с эмоциональными цитатами представителей Acer и ASUS, которые позволяли узнать, как оба производителя ноутбуков пережили тяжёлые весенние месяцы, а затем начали беспредельно радоваться сохранению высокого спроса на ноутбуки.

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Источник изображения: DigiTimes

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Так или иначе, по итогам текущего года объёмы производства ноутбуков должны увеличиться на 12,4%. Числа по вертикальной шкале нужно увеличить на 100, чтобы получить объёмы выпуска ноутбуков в миллионах штук. DigiTimes Research отмечает, что в этом году устройства под управлением Chrome OS продемонстрируют наиболее заметный прирост объёмов продаж – их будет реализовано не менее 30 млн штук. Устройства под управлением Windows тоже прибавят в популярности, но гораздо скромнее.

Следующий год продемонстрирует сохранение объёмов реализации ноутбуков на уровне текущего года. В 2022-2023 годах объёмы реализации ноутбуков должны сократиться, при условии, что пандемия отступит. Решения на базе процессоров AMD и ARM-совместимых платформах будут укреплять позиции, в результате чего уже в следующем году доля продукции Intel в сегменте опустится ниже 70%. Зато доля ноутбуков с сенсорным дисплеем преодолеет барьер в 20%. Очередная волна замены ноутбуков на более современные накроет рынок в 2024 и 2025 годах. В среднем за пять лет спрос на ноутбуки будет увеличиваться ежегодно на 0,9%, как резюмируют эксперты DigiTimes Research.

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