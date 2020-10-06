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EK Water Blocks предложила водоблоки для видеокарт ZOTAC серии GeForce RTX 30

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Каждую неделю EK Water Blocks сообщает о выходе водоблоков для новых моделей видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 определённых марок, лишь создание аналогичных компонентов системы охлаждения для графических плат серии Founders Edition затягивается на несколько месяцев.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Прошлую неделю EK Water Blocks отметила выпуском водоблоков, совместимых с видеокартами GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 марки ZOTAC серии Trinity. В основании водоблока из никелированной меди над местом контакта с графическим процессором располагается массив из 27 рёбер, расстояние между которыми не превышает 0,5 мм.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Особо подчёркивается, что подошва водоблока контактирует с конденсаторами, снижая вероятность возникновения высокочастотного шума с их стороны. По традиции, крышка водоблока выполнена либо из чёрного полимера, либо из прозрачного. Терминал для подключения фиттингов отныне имеет тот же цвет, что и крышка водоблока. Предусмотрена управляемая подсветка типа D-RGB, за доплату можно приобрести укрепляющую пластину, стоимость которой составляет 36,90 либо 43,90 евро, в зависимости от типа покрытия. Сами водоблоки оцениваются в 159,90 или 164,90 евро с учётом налогов, в зависимости от варианта исполнения.

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Теги

видеокарты охлаждение видеокарт zotac ek water blocks geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 водоблоки
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