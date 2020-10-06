К графическим процессорам Intel Artic Sound приложили линейку
Популярный канал AdoredTV вчера опубликовал интересный снимок, который полезно иметь в архиве новостей вне зависимости от наличия подобного материала в блогах. Вдоль одной линейки выстроились графические и центральные процессоры Intel, что позволяет получить наглядное представление об их габаритных размерах.
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С левого фланга расположились самые крупные представители продукции Intel со встроенной графикой семейства Xe. Двухкристальный дискретный графический процессор Arctic Sound занял крайнее левое положение, справа от него расположился однокристальный «сородич». DG1 идёт третьим слева, но это дискретное графическое решение будет применяться в мобильном сегменте, поэтому сторонникам «настольных баталий» оно не интересно.
Справа от DG1 разместились два варианта мобильных 10-нм процессоров Tiger Lake, вторым справа является уникальный мобильный процессор Lakefield с гибридной архитектурой и пространственной компоновкой Foveros. Наконец, крайний справа – это мобильный процессор Ice Lake-U. Кристаллы всех представленных на фото изделий Intel изготавливаются по разным поколениям 10-нм технологии, исключением отчасти можно считать только Lakefield, который содержит и 22-нм кристалл в дополнение к 10-нм.
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