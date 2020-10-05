Китайские производители памяти обретут вес на мировом рынке к 2022 году
Корейское издание Business Korea поделилось дополнительной информацией о потенциале китайских производителей памяти, которые могут подвергнуться американским санкциям вслед за SMIC. Как поясняет источник, компания CXMT уже производит микросхемы оперативной памяти по 19-нм технологии, а к концу текущего года рассчитывает перейти на 17-нм технологию.
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Компания YMTC анонсировала выпуск 128-слойной памяти типа QLC 3D NAND, а это уже серьёзный вызов мировым лидерам, учитывая темпы совершенствования китайских технологий производства памяти. К 2022 году, по мнению отраслевых экспертов, китайские производители памяти могли обрести вес на мировом рынке, но проблема заключается в том, что их амбиции способны ограничить американские санкции. Без доступа к американским технологиям и зарубежному оборудованию производители памяти в Китае будут вынуждены задержаться в своём развитии. Впрочем, пока претензии США на деятельность CXMT и YMTC никак не распространяются.
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