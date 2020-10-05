Аксессуары с символикой AMD – достаточно распространённый в Японии вид «бесплатного приложения» к тому или иному товару одноимённой марки. К компактной настольной системе DeskMini X300 марки ASRock, например, один из местных магазинов прилагает незамысловатую сумку для переноски.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Подобные багажные принадлежности менее выдержанных расцветок принимали активное становление российской рыночной экономике в начале девяностых годов прошлого века. Такую сумку можно сложить, чтобы она не занимала много места, при этом она в развёрнутом состоянии способна вместить системный блок и выдержать его вес при переноске.