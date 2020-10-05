Так называемые киберспортивные дисциплины стали колыбелью не только профессиональных заболеваний, но и достаточно серьёзного бизнеса с многомиллиардными оборотами. Как поясняет Commercial Times, процессорам марки AMD удалось достаточно сильно укрепить свои позиции на рынке киберспортивного оборудования. Доказательством тому может служить хотя бы статистика Steam, согласно которой доля процессоров AMD в игровых системах перевалила за 25%.

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Источник изображения: ASUS

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Крупнейшие производители ноутбуков, опрошенные тайваньским изданием Commercial Times, подтвердили свои намерения продолжить использование гибридных процессоров AMD в популярных моделях игровых ноутбуков. В статистике Steam среди систем под управлением Linux доля процессоров AMD сейчас достигла 33,4%. Получается, что они занимают треть рынка игровых систем на платформе Linux. Выход процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 в этом месяце только укрепит позиции AMD, поскольку последняя обещает прогресс на игровом направлении с точки зрения быстродействия.