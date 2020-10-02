Анонс GeForce RTX 3070 отложен до конца октября
NVIDIA давно не скрывает, что выход на рынок видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 осуществляется не так гладко, как задумывалось, а потому без лишних колебаний объявляет о решении задержать рыночный дебют видеокарт GeForce RTX 3070 с 15 до 29 октября текущего года.
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Попутно приводятся данные о быстродействии младшей из первых трёх видеокарт семейства Ampere. По словам разработчиков этого графического решения, при цене $499 видеокарта GeForce RTX 3070 оказывается быстрее GeForce RTX 2080 Ti, а свою прямую предшественницу обходит в среднем на 60%. Нельзя исключать, что и обсуждаемая на уровне слухов GeForce RTX 3060 Ti теперь задержится с анонсом до ноября.
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