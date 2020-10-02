На сайте AMD уже появилась страница, с которой можно будет получить доступ к просмотру трансляции, намеченной на вечер восьмого октября. В следующий четверг компания намеревается представить новые процессоры Ryzen, использующие архитектуру Zen 3. Выступать на трансляции будет генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), поэтому информацию о новинках можно будет получить от первого лица компании.

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Источник изображения: AMD

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Начало продаж представляемых процессоров Ryzen 5000, по данным независимых источников, может быть запланировано на двадцатые числа октября, поэтому какое-то время после первой фазы анонса потенциальным покупателям придётся пребывать в нетерпеливом ожидании.