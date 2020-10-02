Желающих отселить видеокарту «на боковушку к окну» с каждым годом становится всё больше, поэтому словенская компания EK Water Blocks озаботилась созданием надёжного крепежа из полуторамиллиметровой стали, позволяющего надёжно зафиксировать видеокарту параллельно плоскости материнской платы.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Подключение к разъёму PCI Express x16 3.0 материнской платы осуществляется через так называемый райзер с 200-мм кабелем.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Текущая версия кронштейна предусматривает крепление к задней панели системного блока в местах расположения заглушек под платы расширения. Такой крепёж после установки лишает пользователя возможности установить какие-либо другие платы расширения с необходимостью доступа к задней панели, но зато он надёжно фиксирует видеокарту в корпусе.

Источник изображения: EK Water Blocks

Дополнительная точка крепления предусмотрена под винт материнской платы, расположенный по центру ближе к передней панели системного блока.

Источник изображения: EK Water Blocks

Стоимость такого аксессуара в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks составляет 54,54 евро. Крепление подходит не ко всем типам корпусов, поэтому до покупки нужно убедиться, что проблем с совместимостью не возникнет.