Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами

3
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Пока ситуация с поставками видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 не вошла в стабильное русло, на страницах Reddit бурлят обсуждения по поводу ценовой политики крупных продавцов. В американском фирменном интернет-магазине NVIDIA на какое-то время появились видеокарты GeForce RTX 3080 серии Founders Edition, но при попытке из заказать клиенты сталкивались со сбоем в процессе оформления заказа. Популярный интернет-магазин Amazon тоже не гнушается ломить цены, даже если речь не идёт о предложениях сторонних продавцов на этой площадке.

реклама

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Amazon

реклама

Перекупщики тоже чувствуют себя довольно комфортно в этой экосистеме. Amazon предлагает широкий выбор «бывших в употреблении» видеокарт GeForce RTX 3080, которые выставлены по завышенным ценам. В случае с этой моделью никакими рекомендованными $699 даже и не пахнет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты amazon geforce rtx 3080
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
3
В статистике Steam процессоры AMD перевалили за рубеж 25%
9
Сентябрьская статистика MindFactory: AMD теряет позиции и ждёт подкрепления в виде Zen 3
11
В Китае всё чаще слышны призывы блокировать сделку NVIDIA с ARM
8
GeForce GTX 1080 на частоте 2.8 ГГц напомнила о себе рекордом GPUPI 1B
5
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
100

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 115
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
115
«Жадная» сборка игрового ПК за 60 000 – выжимаем максимум из каждого рубля
70
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 2 – Конфликты и курьезы
59
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
15
Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
11
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть первая
14
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
11
Fallout 3 (2003), Silent Hills, StarCraft: Ghost — Топ отмененных игр. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:20
На интеле ремонт, мать+процессор + память.
Последний бой старичка AMD FX - тестирование 6-ядерника 2012 года FX-6300 в реалиях 2020 года от Gecid.com
Yoll
08:20
Если глаза на название закрыть, то пойдёт, ловишь себя на мысли как-будто новые миссии из GTA 5.
Обновление Serious Sam 4 улучшило производительность, исправило ошибки и добавило новые функции
Kopcheniy
08:20
Может быть. В Serious Sam FE/SE тоже в свое время наигрался, GTA SA / VC тоже, а до Макса так и не дошел =)
Обновление Serious Sam 4 улучшило производительность, исправило ошибки и добавило новые функции
shevalier
08:19
Хорошая теория, но нет. Во-1, оксид олова выглядит не так, во-2 почему не окисляется, например видеокарта? Контактные площадки на винтах (да и саму плату заодно) покрывают серебром. Зачем - я не зна...
Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
Valik Banec
08:19
Обротитесь в Ситилинк, пускай они начнут выкладывать статистику продаж.
Сентябрьская статистика MindFactory: AMD теряет позиции и ждёт подкрепления в виде Zen 3
motya
08:19
Жду премьеру от Амд. Если все действительно будет печально, попробую еще раз перейти к зеленым. Как раз к тому моменту и цены возможно устаканяться и в наличии будут!
Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
Yoll
08:17
Обновление Serious Sam 4 улучшило производительность, исправило ошибки и добавило новые функции
vik-tka
08:17
Перевалили ЗА рубеж)))
В статистике Steam процессоры AMD перевалили за рубеж 25%
barabaskin
08:16
забавно.если на амд мать меняют - то это ремонт , а если на интеле - то не, интел же не ремонтируется.
Последний бой старичка AMD FX - тестирование 6-ядерника 2012 года FX-6300 в реалиях 2020 года от Gecid.com
Kopcheniy
08:16
Все то же самое, кроме низких рекомендованных цен было и в Turing. - начало продаж через месяц после анонса - косяки с памятью у первых ревизий
Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем