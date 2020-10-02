Пока ситуация с поставками видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 не вошла в стабильное русло, на страницах Reddit бурлят обсуждения по поводу ценовой политики крупных продавцов. В американском фирменном интернет-магазине NVIDIA на какое-то время появились видеокарты GeForce RTX 3080 серии Founders Edition, но при попытке из заказать клиенты сталкивались со сбоем в процессе оформления заказа. Популярный интернет-магазин Amazon тоже не гнушается ломить цены, даже если речь не идёт о предложениях сторонних продавцов на этой площадке.

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Источник изображения: Amazon

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Перекупщики тоже чувствуют себя довольно комфортно в этой экосистеме. Amazon предлагает широкий выбор «бывших в употреблении» видеокарт GeForce RTX 3080, которые выставлены по завышенным ценам. В случае с этой моделью никакими рекомендованными $699 даже и не пахнет.