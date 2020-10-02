Первый месяц четвёртого квартала принёс свежую статистику продаж процессоров в немецком интернет-магазине MindFactory, который принято считать оплотом рыночного могущества AMD. На страницах Reddit бессменный ведущий статистики Ingebor опубликовал данные о продажах процессоров Intel и AMD в этом магазине за сентябрь.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Объёмы продаж процессоров в натуральном выражении выросли по сравнению с августом, но изделия Intel смогли оттянуть на себя 18% в их структуре против 16% месяцем ранее. Соответственно, доля AMD сократилась с 84 до 82%.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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В показателях выручки доля процессоров AMD вообще упала до 77%, но ниже этого уровня она не опускалась с момента анонса процессоров Matisse первого поколения в июле прошлого года. Увеличению доли Intel в денежном выражении способствовал рост популярности процессора Core i9-10900K в сентябре, как утверждает первоисточник – продажи в денежном выражении выросли в несколько раз. Это позволило продукции Intel занять 23% в показателях выручки.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Прогресс десятиядерного флагмана Intel наиболее заметен в рейтинге самых популярных процессоров сентября в показателях выручки. Он поднялся сразу с шестнадцатого места на шестое. Core i7-10700K поднялся с шестого места на четвёртое, недавно представленный Core i9-10850K – с двадцать шестого на тринадцатое. Если продажи процессоров Vermeer начнутся в этом месяце, то доля может вернуться к росту.