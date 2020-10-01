Выпуск GDDR6X для NVIDIA подорвёт показатели прибыльности Micron
Известно, что единственным на данный момент поставщиком микросхем памяти типа GDDR6X для игровых видеокарт NVIDIA семейства Ampere является американская компания Micron Technology. На этой неделе она выступила с квартальным отчётом, озвучив свой прогноз на период с сентября по ноябрь включительно. По мнению руководства Micron, норма прибыли компании за эти три месяца снизится с текущих 34,9 до 28,5%, и это по самым оптимистичным оценкам.
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Представители ресурса Barron’s не смогли удержаться от вопроса на эту тему в адрес директора Micron Technology по развитию бизнеса, и он ответил, что за снижение нормы прибыли в текущем фискальном квартале будут отвечать два главных фактора.
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Во-первых, при производстве твердотельной памяти Micron пока не перешла на выпуск более выгодного типа NAND. Во-вторых, производство GDDR6X для нужд NVIDIA пока остаётся дорогим удовольствием, что и сокращает норму прибыли Micron. Оба фактора носят временный характер, как добавил представитель компании, а потому в будущем показатели прибыльности должны улучшиться.
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