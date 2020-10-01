Известно, что единственным на данный момент поставщиком микросхем памяти типа GDDR6X для игровых видеокарт NVIDIA семейства Ampere является американская компания Micron Technology. На этой неделе она выступила с квартальным отчётом, озвучив свой прогноз на период с сентября по ноябрь включительно. По мнению руководства Micron, норма прибыли компании за эти три месяца снизится с текущих 34,9 до 28,5%, и это по самым оптимистичным оценкам.

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Представители ресурса Barron’s не смогли удержаться от вопроса на эту тему в адрес директора Micron Technology по развитию бизнеса, и он ответил, что за снижение нормы прибыли в текущем фискальном квартале будут отвечать два главных фактора.

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Источник изображения: Micron Technology

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Во-первых, при производстве твердотельной памяти Micron пока не перешла на выпуск более выгодного типа NAND. Во-вторых, производство GDDR6X для нужд NVIDIA пока остаётся дорогим удовольствием, что и сокращает норму прибыли Micron. Оба фактора носят временный характер, как добавил представитель компании, а потому в будущем показатели прибыльности должны улучшиться.