Процессорам Intel Alder Lake потребуются чипсеты серии 600
Ресурс Coreboot демонстрирует изменения в платформе открытого микрокода для систем под управлением Linux и родственных решений, недавно на его страницах появились упоминания о поддержке наборов системной логики Intel серии 600, известных под условным обозначением Alder Point.
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Легко догадаться, что это семейство чипсетов предназначено для работы с 10-нм процессорами Intel поколения Alder Lake, которые выйдут во второй половине следующего года. Поскольку рядом упоминаются чипсеты Intel семейства Tiger Point (серия 500), то логично причислить обе группы чипсетов к мобильным решениям. Строго говоря, Intel уже предлагала в начале десятилетия чипсеты серии Tiger Point, поэтому наименование наверняка будет использовано повторно. Процессоры Alder Lake будут предлагаться как в настольном, так и в мобильном сегменте. В первом случае им будет присуще конструктивное исполнение LGA 1700.
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