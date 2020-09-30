Тайваньские разработчики полупроводниковых компонентов, как отмечает DigiTimes, с приближением осени начали опасаться, что санкции против Huawei подорвут динамику их финансовых показателей, но в действительности китайская компания даже увеличила объёмы закупок компонентов, пытаясь создать увеличенный запас для дальнейшей деятельности в условиях санкций.

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Источник изображения: Josh Burns, Fine Art America

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На направлении ноутбуков выручка тайваньских разработчиков компонентов в сентябре тоже достигнет рекордно высокого уровня, поскольку с наступлением осени стало понятно, что потребность в организации удалённой работы и обучения сохраняется, и спрос на ноутбуки останется на высоком уровне. В сочетании с сезонными факторами этого эффекта хватит для того, чтобы обеспечить тайваньским поставщикам впечатляющие итоги четвёртого квартала.