Возможно, квартальный отчёт Micron Technology оставался бы без внимания, появись он в другое время, но фискальный квартал в календаре этого производителя памяти завершился третьего сентября – в день, когда горят костры рябин, поэтому на фоне общего затишья в этой сфере свежая статистика Micron была изучена с пристрастием.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Reuters

реклама

Как выяснилось, в минувшем квартале выручка Micron почти на 10% определялась поставками памяти для нужд Huawei. У американского производителя была лицензия на право сотрудничества с китайским клиентом, но августовский указ президента США отменил её действие. Теперь Micron подала повторную заявку, но не выражает уверенности, что она будет удовлетворена. Сейчас компания пытается договориться с другими производителями смартфонов, чтобы пристроить продукцию, которая окажется невостребованной Huawei. Руководство Micron считает, что сделать это удастся не ранее чем через шесть месяцев.

В целом, Micron ожидает оживления спроса на память в сегменте потребительской и автомобильной электроники, смартфонов, а спрос со стороны производителей ноутбуков и «облачных» гигантов и так остаётся стабильно высоким. Немного приуныл корпоративный сектор, который старается экономить деньги в условиях пандемии – тем более, что многие клиенты Micron успели сформировать внушительные запасы продукции ранее. Капитальные затраты на следующий год компания намеревается сократить, чтобы не допустить перепроизводства твердотельной памяти и резкого падения цен на неё.