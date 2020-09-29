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Британские учёные опасаются, что не дождутся от NVIDIA обещанного центра обработки данных

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Как известно, строительство в Кембридже передового центра обработки данных, использующего процессоры с архитектурой ARM и ускорители вычислений NVIDIA, стало одним из пунктов «предвыборной программы» последней из компаний при подготовке к сделке по покупке британского разработчика процессорных архитектур. Ресурс CNBC уточняет, что представители британского научного сообщества пока мало осведомлены об этой инициативе, и склонны считать, что данное обещание останется на бумаге после одобрения сделки британскими властями.

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Источник изображения: Getty Images

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Представители NVIDIA настаивают, что компания от своих обязательств не отказывается, и не только сохранит в Кембридже штаб-квартиру ARM и весь штат сотрудников, но и построит передовой центр по работе с технологиями искусственного интеллекта. Контакты с научным сообществом Великобритании будут налажены в процессе формирования необходимой экосистемы, как успокаивает NVIDIA. Часть работы на этом направлении уже проделана.

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