Компании Tesla придётся приложить некоторые усилия, чтобы выпустить в текущем году 500 тысяч электромобилей, ведь основной конвейер в Калифорнии простаивал около шести недель из-за пандемии. Как отмечает ресурс Barron’s, амбиции Илона Маска (Elon Musk) простираются гораздо дальше – он собирается увеличить к 2027 году объёмы производства электромобилей до 20 млн штук. Подчеркнём, такое количество электромобилей Tesla будет выпускаться ежегодно.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Getty Images

реклама

Ёмкость всего рынка электромобилей в 2027 году может достичь 30 млн экземпляров, так что Tesla претендует на 67% мирового рынка. Чтобы увеличить объёмы производства электромобилей в сорок раз за семь лет, Tesla потребуется ежегодно поднимать их на 70% в среднем. Такие темпы роста уже знакомы компании, поскольку за предыдущие семь лет она удерживала среднегодовой темп в 100%, но и начинала с гораздо меньших объёмов.

Сейчас главное препятствие на пути наращивания объёмов выпуска электромобилей – нехватка тяговых аккумуляторов. Их Tesla собирается выпускать самостоятельно, чтобы частично решить проблему, но будут привлечены и сторонние партнёры. Если верить корейским СМИ, компания интересуется возможностью покупки 10% акций подразделения LG Chem, занимающегося выпуском аккумуляторов. Если свой бизнес Tesla начинала в сотрудничестве с Panasonic, то теперь именно LG Chem является крупнейшим поставщиком аккумуляторов в мире.

реклама

На прошлой неделе Илон Маск пообещал, что за три года компания наладит выпуск электромобилей стоимостью $25 000. Позже он пояснил, что на конвейер немецкого и китайского предприятий Tesla встанут две разных новых модели, относящихся к этой ценовой категории. Их разработкой займутся исследовательские центры в Берлине и Шанхае соответственно. Для рынков за пределами США компания обещает разработать и более компактный пикап на электротяге. Такими темпами, к 2027 году Tesla рискует стать крупнейшим в мире производителем обещаний.