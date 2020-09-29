Tesla намеревается разогнать объёмы выпуска электромобилей до 20 млн в год
Компании Tesla придётся приложить некоторые усилия, чтобы выпустить в текущем году 500 тысяч электромобилей, ведь основной конвейер в Калифорнии простаивал около шести недель из-за пандемии. Как отмечает ресурс Barron’s, амбиции Илона Маска (Elon Musk) простираются гораздо дальше – он собирается увеличить к 2027 году объёмы производства электромобилей до 20 млн штук. Подчеркнём, такое количество электромобилей Tesla будет выпускаться ежегодно.
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Ёмкость всего рынка электромобилей в 2027 году может достичь 30 млн экземпляров, так что Tesla претендует на 67% мирового рынка. Чтобы увеличить объёмы производства электромобилей в сорок раз за семь лет, Tesla потребуется ежегодно поднимать их на 70% в среднем. Такие темпы роста уже знакомы компании, поскольку за предыдущие семь лет она удерживала среднегодовой темп в 100%, но и начинала с гораздо меньших объёмов.
Сейчас главное препятствие на пути наращивания объёмов выпуска электромобилей – нехватка тяговых аккумуляторов. Их Tesla собирается выпускать самостоятельно, чтобы частично решить проблему, но будут привлечены и сторонние партнёры. Если верить корейским СМИ, компания интересуется возможностью покупки 10% акций подразделения LG Chem, занимающегося выпуском аккумуляторов. Если свой бизнес Tesla начинала в сотрудничестве с Panasonic, то теперь именно LG Chem является крупнейшим поставщиком аккумуляторов в мире.
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На прошлой неделе Илон Маск пообещал, что за три года компания наладит выпуск электромобилей стоимостью $25 000. Позже он пояснил, что на конвейер немецкого и китайского предприятий Tesla встанут две разных новых модели, относящихся к этой ценовой категории. Их разработкой займутся исследовательские центры в Берлине и Шанхае соответственно. Для рынков за пределами США компания обещает разработать и более компактный пикап на электротяге. Такими темпами, к 2027 году Tesla рискует стать крупнейшим в мире производителем обещаний.
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